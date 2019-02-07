كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - إينياكي ويليامز أفضل لاعب في الدوري الإسباني

إينياكي ويليامز

اختير إينياكي ويليامز، مهاجم فريق أتلتيك بيلباو، اليوم الخميس، كأفضل لاعب في بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، خلال شهر يناير الماضي.

وتفوق ويليامز على أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، وراؤول دي توماس لاعب رايو فايكانو.

وأبرزت رابطة الدوري الإسباني "لاليجا"، أن ويليامز قدم شهرا رائعا، وكان حاسما في تقدم فريقه في ترتيب الدوري.

وسجل ويليامز ثلاثة أهداف في أربع مباريات، خاضها خلال الشهر الماضي، أولها أمام سيلتا فيجو في الجولة الـ18، عندما فاز بيلباو 1/2، ثم سجل الثنائية النظيفة التي فاز بها فريقه على إشبيلية.

كما عادل ويليامز، رقم أندوني زوبيزاريتا واستانيس أرجوتي التاريخي، بخوض 103 مباريات متتالية في الليجا مع أتلتيك.

والأحد المقبل أمام برشلونة، قد يعادل رقم أسطورة آخر، وهو خيسوس جاراي، الذي خاض 104 مباريات متتالية، وبعدها سيصبح ويليامز خلف لاعب واحد، يتربع على عرش اللاعبين، الأكثر خوضا للمباريات المتتالية في الليجا مع أتلتيك بيلباو، وهو الحارس كارميلو سيدرون، الذي لعب 132 لقاء متتاليا.

ومن المقرر أن يتسلم ويليامز، جائزة أفضل لاعب في يناير، الأحد المقبل، في ملعب "سان ماميس"، قبل مواجهة برشلونة لحساب الجولة الـ23 من الليجا.