كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - تحديد موعد العرض الخاص لفيلم "عيش حياتك"

اكدت الجهه المنتجه لفيلم عيش حياتك ان العرض الخاص للفيلم سيكون يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 فبراير بحضور الفنان سامح حسين وابطال العمل ساندى وادوارد ومحمدنور والمخرج تامر بسيونى ومن انتاج سامر المحضر والمنتج الفنى محمد ناصف ومدير الانتاج محمد حسن.

وتدور احداث الفيلم في اطار رومانسي كوميدي حول ابراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد وتتسم حياته بالروتينيه الشديده .. ومن خلال حمله دعايه تقوم بها الشركه يسافر ابراهيم و داليا زميلته لتصوير حمله اعلانيه بآسم عيش حياتك الفيلم جمهور عام.

الفيلم من انتاج شركة رويال صن للانتاج والتوزيع السينمائى وهى احدى شركات مجموعة المحضر لمالكها سامر المحضر وهى شركة رائدة فى مجال الانتاج السينمائى فى الوطن العربى.

فيلم عيش حياتك... التجربه السينمائية الاولي لشركه رويال صن... داخل جمهوريه مصر العربيه... في اطار الاستثمار المصري السعودي حيث يعد الفيلم التجربه الأولى فى السينما المصريه، وقد استغرق تصوير الفيلم مايقرب من ٦ اشهر.

فيلم عيش حياتك يحتوي علي اغنيتين، غناء المطربه ساندي، وسوف تقَوم الشركه باطلاق احدي الاغاني بمناسبه عيد الحب والجدير بالذكر ان الفيلم تم تصويره فى عده اماكن هى القاهره والجيزه وسيوه والاقصر ودهب واسوان وقد حرصت اسره الفيلم على ابراز المناطق السياحيه الهامه بمصر.