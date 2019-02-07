كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - لاعبو الأهلي يحتفلون بوصول حسام عاشور لـ500 مباراة

حسام عاشور

احتفل، اليوم الخميس، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بزميلهم في الفريق القائد حسام عاشور، وذلك بعد وصوله للمباراة رقم 500 في مسيرته مع النادي في جميع المسابقات.

عاشور، أحد أبناء قطاع الناشئين في القلعة الحمراء، تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام ٢٠٠٤، بعد أن منحه البرتغالي مانويل جوزيه، المدرب التاريخي للنادي الأهلي الضوء الأخضر، ليبدأ رحلته مع الفريق الأول، وتحديدًا أمام الترسانة، يوم الجمعة الموافق ١٣ من فبراير ٢٠٠٤، وانتهت المواجهة بفوز الأهلي بنتيجة ٢-صفر، بتوقيع كل من محمد أبو تريكة وأحمد أبو مسلم. وجاءت مشاركة اللاعب الشاب الذي لم يبلغ عامه الثامن عشر، حينها، لمدة ٥ دقائق، كافية لإقناع الخبير البرتغالي بقدراته الفنية، لينطلق نحو رحلة المجد الكروي مع النادي الأهلي.

عاشور، شارك كبديل في مباراة الأهلي وإنبي بحلول الدقيقة الـ69، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1. في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر لبطولة الدوري الممتاز.

مشاركة حسام عاشور أمام إنبي تحمل الرقم 284 في مسابقة الدوري الممتاز، إلى جانب 36 مباراة في بطولة كأس مصر، و10 مشاركات في السوبر المصري.

على الصعيد الخارجي، شارك قائد الأهلي في 154 مباراة في البطولات الأفريقية، و11 مشاركة في كأس العالم للأندية، و5 مشاركات في البطولة العربية.

على مدار 500 مباراة، ساهم حسام عاشور رفقة النادي الأهلي في تحقيق ٣٢ بطولة على الصعيد المحلي والقاري بواقع 11 لقب دوري و7 ألقاب سوبر مصري و3 ألقاب لبطولة كأس مصر، و5 ألقاب لبطولة دوري أبطال أفريقيا، و5 ألقاب للسوبر الأفريقي، ولقب وحيد لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي "كونفدرالية" ليتفوق بذلك على كافة أقرانه في مصر وأفريقيا، ولا ينقصه سوى بضع بطولات ليتربع على عرش أكثر لاعبي العالم تحقيقا للبطولات.

وعلى الصعيد العالمي، كان حسام عاشور أحد أفراد كتيبة القلعة الحمراء في تحقيق الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، عام ٢٠٠٦، في إنجاز تاريخي غير مسبوق.