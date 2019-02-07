كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - بعد ولادة طفلها الثالث - نانسي عجرم توجه رسالة للجمهور



وجهت الفنانه اللبنانيه نانسى عجرم الشكر لجمهورها واصدقائها بعد رسائلهم لها عقب ولادتها ابنتها الثالثة ليا الاسبوع الماضى . وغردت " نانسى " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر : " من قلبي شكر كبير لكل الفنانين والأصدقاء والمحبين على رسايلكن، محبتكن بتعنيلي كتير.. بتمنالكن السعادة دايمًا.كل الحب من لِيا، إيلا، ميلا، فادي ومني ". طرحت المطربة نانسي عجرم أغنية جديدة بعنوان "ليا" على اسم مولودتها الجديدة عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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