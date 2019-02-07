كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - الكهرباء: لدينا وفرة من الطاقة تسد حاجاتنا الحالية والمستقبلية

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الكهرباء، إنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن يكون هناك تفعيل للاستثمارات من قبل الجانب الروماني في مصر فيما يخص الطاقات المتجددة.

وتابع "حمزة" خلال مداخلة هاتفيه به عبر فضائية "إكيترا نيوز" اليوم الخميس"، على هامش استقبال وزير الكهرباء لنائبة وزير الخارجية الروماني، انه حتى عام 2014 كانت مصر تواجه الكثير من التحديات الخاصة بالكهرباء، حيث وصل العجز إلى 6000 ميجاوات، مما يمثل ما يقرب من 25% من القدرة المتاحة في ذلك الوقت.

وأردف أنه نتيجة أكثر من آلية وخطط عاجلة اتبعتها الدولة المصرية تم دخول ما يقرب من 6882 ميجاوات خلال ثمانية أشر ونصف، وتبعتها التعاقدات مع الشركات العالمي من ضمنها سيمنز، على عدد من المشروعات الكهربائية الضخمة في خلال عامين ونصف، مشيرًا إلى أنه بنهاية عام 2018 تم إضافة حوالي 25 ألف ميجاوات، الأمر الذي أدى إلى ضمان وجود احتياطي للحاجات الحالية والمستقبلية.