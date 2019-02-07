كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - يوم البطاطس العالمي .. بقلم / محمد علي البدوي

تكثر الإبتكارات في بلاد الغرب وأصبحت تمثل نمطا من أنماط الحياة التي لا يمكن الإستغناء عنها وتحولت إلي أكثر من مجرد فكرة يتبعها الناس بل أضحت أسلوب حياة يعوض كثيرا عن مشاق الحياة اليومية ويصدر السعادة للمهتمين والعامة علي السواء.

والغرب بلا شك أبدع أيما إبداع في فكرة إستنباط أفكار جديدة تساعد في عملية التسويق السياحي وتجلب مزيدا من السائحين وتستغل حالة الولع بكل جديد إيمانا منهم بأن الأفكار الجديدة والغريبة تجذب الناس بغض النظر عن الفائدة التي ستعود عليهم.

وهم لا يبتكرون هذه الأفكار بالصدفة أو لمجرد التسلية بل هناك عقول مشغولة ليل نهار بكيفية التمرد علي القديم ودمج الحديث مع القديم والتوصل إلي صيغ جذابة تخلق نوعا من التشويق الممزوج بحب المغامرة وتجربة كل ما هو جديد.

فكرة المهرجانات والمعارض ليست بجديدة فقد عرفها الإنسان منذ قديم الزمان وكان هناك مهرجانات و احتفالات ينتظرها اجدادنا الفراعنة كل عام من أجل التقرب الي الآلهة وهناك مهرجانات عرفتها الحضارة البشرية علي مر العصور مما يؤكد أن قضية المهرجانات ليست بأمر جديد علي البشرية.

عندما يكون هناك عقول متفرغة للتفكير والإبداع فلا داعي للقلق لأن هذا التفكير سوف يؤدي بالضرورة الي مزيد من التقدم ومما لاشك فيه أن صناعة السياحة تحتاج من وقت لآخر بعضا من الأفكار والرؤي الجديدة والتي تعد بمثابة المنشط للقطاع مع الوضع في الاعتبار الحفاظ علي الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القطاع.

الأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة واعتقد ان الغرب فطن لأهمية إقامة المهرجانات وسعي الي تطويرها والاهتمام بها حتي أصبحت أهم السمات التي تميز بلاد الغرب.

بغض النظر عن المردود السياحي فالمكاسب السياسية والاجتماعية لا تعد ولا تحصى والمواطن هو اول المستفيدين من ذلك.

تقام مهرجانات متنوعة وغريبة ولكنها تجذب الآلاف إن لم يكن الملايين وتعد عيدا ليس فقط للضيوف الذين يحرصون علي المشاركة ولكن لأهل المدينة أو البلد المضيف.

من بين تلك المهرجانات أسرد لكم بعضا منها في هذه السطور القليلة بغرض الانتباه والحرص علي المشاركة ونقل الخبرات الي بلادنا.

هناك مهرجان البطاطس الشهير ونظرا لأهمية البطاطس ومعرفة الخبراء بعشق الأطفال والكبار لها تم تخصيص عام ٢٠٠٨ ليكون عاما للبطاطس والغريب أن معظم أعمال الفنان العالمي فان جوخ كان بها إشارات الي البطاطس.

وهناك في تايلاند مهرجان شديد الروعة وهو مهرجان الرسم علي الفاكهة وتزيينها ويعد من أكبر المهرجانات في آسيا.اما ايطاليا فتستضيف كل عام مهرجان البطيخ والذي يبدع فيه الجميع من أجل إظهاره بالشكل المناسب ويتخلله الرقص والموسيقي إضافة الي خفة الدم التي يشتهر بها الشعب الإيطالي.

اما في سويسرا فقد اصر الشعب السويسري علي الاحتفال بالبصل في مهرجان شديد الروعة.

وللشوكولاته مكان دائم علي مائدة الاحتفالات ويعد مهرجان الشوكولاته في الاكوادور من أشهر هذه المهرجانات ثم نعود الي ايطاليا ولكن هذه المرة في مدينة نابولي التي تحتضن أشهر مهرجان للبيتزا حيث يتم عمل أكثر من ١٠٠٠٠٠ قطعة بيتزا ويتم توزيعها علي الزوار بالمجان.

اين نحن من كل ذلك وما هو التخيل الذي تتبناه وزارة السياحة من أجل الابتكار الإبداع حتي نستطيع جذب مزيد من العملاء؟

كل دول العالم تتنافس في كيفية لفت انتباه العميل واقناعه بزيارتها مستخدمين كافة السبل المتاحة من أجل تحقيق هذا الهدف.

يمكن أن يكون لدينا بعضا من هذه المهرجانات ولكن ينقصنا أن يسمع العالم بها وان تلفت الانتباه إليها مع تقديم تسهيلات لكل من يرغب في الزيارة.

ويمكن أن نبتكر نوعا جديدا من المهرجانات بعد دراسة العقلية الاوربية جيدا ومعرفة ماذا تحب وماذا تكره.المهم أن نبدأ ونستغل حالة النشاط التي تتميز بها الحكومة حاليا فالمشروعات الكبري تقام في كل مكان والحكومة تبذل جهدا كبيرا من أجل إنجاز هذه المشروعات.

لا يمكن أن نغفل عدة حقائق متعلقة بالتسويق للقطاع السياحي أهمها من وجهة نظري هو تغير نوعية العميل وميل الأجيال الجديدة الي اللهو والمرح نتيجة لتزايد ضغوط الحياة وهذا التغير في شخصية الأجيال الجديدة ادي الي تراجع ملحوظ للسياحة الثقافية التقليدية وظهور أنماط جديدة تتماشي مع أهواء العميل ورغباته.

مصر قادرة علي ابتكار وتنشيط سياحة المهرجانات وتكوين رأي عام عالمي بين المهتمين بالسفر والترحال وتمكين شباب المسوقين من تنفيذ أفكارهم علي ارض الواقع.

حفظ الله مصر جيشا وشعبا