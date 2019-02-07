كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - السحب تسقط على الأرض في تبوك - فيديو



تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" فيديو لسحابة على الأرض في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، مع وجود أجواء غائمة وهطول الأمطار. الأمر أثار اندهاش عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فقال س العالم "أمطار والسحاب نازل على الأرض سبحان الله". يذكر أن السعودية شهدت أجواء مطيرة، وأول المناطق المتأثرة هي منطقة تبوك، حيث تكاثرت بها السحب الركامية الرعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، خاصة على المرتفعات الجبلية والأجزاء الساحلية.

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