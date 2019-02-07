كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - حريق في مزرعة دواجن بإنشاص الرمل بالشرقية



شبّ حريق في مزرعة دواجن بقرية إنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية. تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بنشوب حريق في مزرعة دواجن بقرية أنشاص الرمل التابعة لمركز شرطة بلبيس. وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، وجار الآن إخماد الحريق وحصر التلفيات، وتحرير المحضر اللازم.

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