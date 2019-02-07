كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - فرنسا تهاجم نائب رئيس الوزراء الإيطالي بعد لقاءة بالسترات الصفر

نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، أن لقاء نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حركة خمس نجوم، لويجي دي مايو، مع محتجين من "السترات الصفر" في فرنسا هو "استفزاز جديد غير مقبول".

وأعلن دي مايو على مواقع التواصل الاجتماعي أنه التقى الثلاثاء في المنطقة الباريسية مسؤولين من حركة "السترات الصفر". وكتب: "رياح التغيير تخطت جبال الألب. أكرر: رياح التغيير تخطت جبال الألب".

من جهته، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحافي إلكتروني أن "هذا الاستفزاز الجديد غير مقبول بين بلدين مجاورين وشريكين في الاتحاد الأوروبي"، على خلفية توترات متكررة بين روما وباريس.

وقال المتحدث إن "دي مايو، الذي يتولى مسؤوليات حكومية، يجب أن يسهر على عدم إلحاق ضرر، عبر تدخلاته المتكررة، بعلاقاتنا الثنائية لصالح فرنسا وكذلك إيطاليا".

والتقى دي مايو مندوب السترات الصفر، كريستوف شالنسون، ومرشحين للانتخابات الأوروبية على لائحة استفتاء المبادرة الوطنية برئاسة إنغريد ليفافاسور، وفق رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان نائب رئيس الوزراء الإيطالي قد عبر عن دعمه حركة "السترات الصفر" مطلع كانون الثاني/يناير فقال لهم "لا تضعفوا!"، عبر مدونة حركة خمس نجوم، وهي حركة سياسية غير تقليدية تأسست عام 2009 نتيجة رفض جزء من الإيطاليين للطبقة السياسية القديمة.