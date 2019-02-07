كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - صندوق التفكير.. سعره 650 دولارا تضعه على رأسك وتعتزل العالم

قد يكون من الصعب إيجاد مساحة شخصية للتفكير، لكن مع "صندوق التفكير"، وهو صندوق من الورق المقوى يبلغ سعره 650 دولارا، يمكنك وضعه على رأسك والانعزال عما يدور حولك.

كل ما عليك فعله هو الجلوس على كرسي ووضع الصندوق فوق رأسك مع استخدام سدادات الأذن التي تأتي معه لتعزلك عن كل شيء حولك ومساعدتك على التفكير.

وقد بدأ متجر "The Form Emporium" بيع صندوق التفكير عبر الإنترنت مقابل 650 دولارا، تم صنع الصندوق في بريطانيا، كما يأتي الصندوق مع كرسي التفكير المصنوع من خشب الزان الصلب.

وظهر المنتج الغريب عبر تويتر الشهر الماضي، وأثار ضجة كبيرة بين المستخدمين، حيث استغرب البعض من الفكرة والثمن، في حين وجد آخرون أن الفكرة مثيرة للسخرية.