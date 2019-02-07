بالفيديو| "ضحك ورقص وأحضان".. أول ظهور لـ عمرو وكندة بعد ولادة ابنتهما

لفتا الثنائي عمرو يوسف وكندة علوش الأنظار، في أول ظهور لهما عقب ولادة الفنانة السورية لنجلتهما "حياة" منذ أسابيع.

وأطلا عمرو وكندة، بأزياء "كاجوال" شتوية ذات ألوان قاتمة، وظهر الفنان الشاب محتضنًا زوجته خلال رقصهما على أغاني الألبوم الجديد للفنان محمد حماقي "كل يوم من ده"، خلال احتفال الأخير بصدور أغانيه الجديدة، وسط مجموعة من الممثلين.

وتفاعل نشطاء موقع "إنستجرام" مع مقطع فيديو لأول ظهور للزوجين، الذي حصد خلال الساعات القليلة الماضية، على آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاهدات والتعليقات، المعجبة بظهورهما "الرومانسي".

يذكر أن حياة ابنة "كندة" من زوجها الفنان عمرو يوسف، قد وُلدت في بداية نوفمبر من العام الماضي، ولم يتم نشر أي صور شخصية لوجه الطفلة حتى الآن.

كانت كندة علوش قد تزوجت عمرو يوسف مطلع عام 2017، بعد خطوبة قصيرة لهما، وتم الزفاف في أسوان بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

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