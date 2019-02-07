- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
فاجأت العديد من الفنانات جمهورهن، بالظهور بـ"لوك جرئ" ممثل في "شعر بمبي" بدرجات لونية مختلفة، مدشنات خط جديد في عالم الموضة.
ورصد "هن" أبرز الفنانات اللاتي اخترن الظهور بذلك اللون خلال 2019، نعرضها خلال الفقرات التالية:
عادت "هيفاء" مرة أخرى للظهور بشعر "بمبي"، مع ارتداء فستان أبيض قصير، وسترة تحمل اللون نفسه، بالإضافة إلى "بوت" طويل، خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، بعد ظهورها في يناير الماضي بـ"اللوك الجرئ" نفسه، في جلسة تصوير جديدة.
نشرت الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة بـ"السلطانة هويام"، صور جديدة لها بشعر "بمبي"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بالأمس.
خضعت الفنانة السورية جيني إسبر لجلسة تصوير جديدة اليوم، بإطلالة جريئة، مرتدية فستان أسود "أوف شولدرز"، وقبعة قاتمة اللون، تظهر شعرها "بمبي" المموج.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| بينهن السلطانة "هويام".. سورية وتركية ولبنانية يختارن الظهور بـ شعر بمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.