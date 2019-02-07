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احتفلت الممثلة التركية هازال كايا، المعروفة عربيًا باسم "فريحة"، بزفافها على الممثل والمخرج التركي علي آتاي، أمس الأربعاء، في حفل كبير حضره عدد كبير من النجوم الأتراك.
وأطلت هازال خلال الحفل بفستان زفاف رقيق طويل للمصمم التركي Özgür Masur، الذي وعدته قبل أعوام طويلة في بداية مسيرتها الفنية أنها سترتدي من تصميمه.
كما ظهرت هازال بإطلالة أخرى خلال الحفل، ارتدت خلالها فستانا قصيرا باللون الأبيض، ساعدها على الرقص والحركة مع أصدقائها، فيما تركت شعرها ينسدل على كتفها.
وكانت الممثلة التركية البالغة من العمر 28 عاما، قد ارتبطت عاطفيا بالممثل علي آتاي منذ 5 أعوام، إذ حاولت إخفاء علاقتهما عن الإعلام حتى ظهرت معه في عام 2014، وبعدها ظهرا معا في العديد من المناسبات، إلى أن احتفلا بزواجهما.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| «فريحة» بإطلالتين مختلفتين في حفل زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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