ماذا يقول شكل أظافرك عن شخصيتك؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختيارك لشكل أظافرك يعبر عن شخصيك، إذ إن كل اختيار يحمل العديد من الدلالات التي تكشف الكثير من أسرارك وسماتك.
وإليك دلالات شكل أظافرك على شخصيتك..
الأظافر المربعة البيضاوية
هذا الشكل هو مزيج بين المربع والبيضاوي، ويعبر عن أنك طموحة وحازمة، كما أنه يرتبط بحبك للظهور بشكل أنيق.
الأظافر المدببة
يعبر هذا الشكل عن شخصيتك الجريئة وعن حبك لجذب الانتباه؛ ولكن عليك أن تعرفي أن هذا الشكل غير مناسب للحياة اليومية.
الأظافر البيضاوية
يدل هذا الشكل على حبك للظهور بشكل أنثوي وحبك لما هو جديد ومختلف؛ ولكن لا تبالغي في الطول حتى لا تظهري بمظهر مبتذل.
الأظافر المربعة
يدل هذا الشكل من الأظافر على القوة والجرأة، وأن لديكِ صفات قيادية، كما يدل على أنك شخصية تحبين التفاخر بإنجازاتك.
الأظافر القصيرة جدًا
تدل على عدم اهتمامك بالمظهر الخارجي وأنك تفضلين ارتداء الجينز والقميص، وأقصى ما تقومين به تجاه أظافرك هو وضع طلاء الأظافر.
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