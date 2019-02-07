كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - ماجد القمري : جامعة كفر الشيخ ستظل راعية للمتميزين

رحب الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، بطلاب وطالبات الجامعات المصرية الذين ساهموا في نجاح فعاليات أسبوع الشباب، مؤكدا أن ذكراه ستبقى محفورة في ذاكرة الجميع.

أكد القمري، أن جامعة كفر الشيخ، ستبقى دائما راعية للمتميزين ومنبرا للمتفوقين ومقصدا للمبدعين وحاضنة للموهوبين وعونا للمحتاجين.

جاء ذلك خلال كلمته بختام أسبوع شباب الجامعات الثاني عشر في الفترة من 2 إلى 7 فبراير 2019م.