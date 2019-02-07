كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - بالفيديو - كواليس ارتداء مديحة كامل الحجاب قبل وفاتها

حلت مصممة الأزياء ميرهان محمود الريس، ابنة الفنانة الراحلة مديحة كامل، ضيفة على برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، حيث روت كواليس عن حياة والدتها.

وخلال الحلقة، قالت ميرهان الريس إن والدتها هي التي ارتدت الحجاب قبلها، مشيرة إلى أن والدتها كانت تحاول إقناعها بأن ترتدي الحجاب هي الأخرى، لكن ميرهان كانت ترفض وتحتفظ بخصوصية حياتها، فكانت دائمًا تقول لها: «دي حياتي وأنا حرة فيها».

وأضافت ميرهان أو والدتها (مديحة كامل) لم تجبرها على ارتداء الحجاب، لكنها فقط ظلت تدعو لها أن ترتديه عدة مرات، حتى ارتدته للمرة الأولى من تلقاء نفسها بعد مرور شهرين.