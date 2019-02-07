كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - عصـام الكردي يشهد ختام فعاليات المدارس الشتوية بـ"برج العرب"

شهد الدكتور عصـام الكـردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، برفقة الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، فعاليات تسليم الشهادات بمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب وافتتاح معرض طلاب الجامعة الذين شاركوا في المدارس الشتوية التابعة للمبادرة الرئاسية.

وقال الكردي، إن هذه المدارس تأتي في إطار المبادرة الرئاسية باعتبار عام 2019 عاما للتعليم في مصر، مشيرا إلى أنه جرى تدريب 280 طالبا من جامعة الإسكندرية من 6 كليات مختلفة بالجامعة، حيث الطب والصيدلة والعلوم والزراعة والطب البيطري والهندسة لمدة أسبوعين.

وأضاف أن ذلك يأتي بهدف رفع قدرات ومهارات الطلاب في العديد من التخصصات وطرق البحث العلمي الهامة، فضلا عن التدريب على سبل ربط البحث العلمي بالصناعة.

شهدت الفعاليات زيارة الطلاب للعديد من الشركات الصناعية ببرج العرب، والتدريب في مجالات عدة شملت تكنولوجيا النانو وخواصها واستخداماتها، وتقييم جودة الهواء والمياه، وعلاج السرطان باستخدام مستخلصات من المنتجات الطبيعية، الصناعات الدوائية الحيوية، تكنولوجيا المعلومات كالحوسبة السحابية، وتكنولوجيا صناعة الأغذية، أمراض النبات والتشخيص البايولوجي، ودور التكنولوجيا الحديثة في استصلاح وتنمية الأراضي القاحلة، وضمان ومراقبة الجودة.