كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - مدبولي يلتقى أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الغذائية لتحفيز الصادرات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بأعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يهدف إلى التعرف على رؤيتهم فيما يخص برنامج تحفيز الصادرات، وكذا أهم المشكلات التي تواجه هذه الصناعة بصفة عامة.

من جانبه أشاد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بإتاحة الفرصة لهذا الاجتماع، الذي يؤكد دعم الدولة لهذا القطاع، مشيراً إلى أن الاجتماع سيكون له أثر إيجابي كبير، كما عرض أبرز المؤشرات المتعلقة بقطاع الصناعات الغذائية، ورؤية المجلس فيما يتعلق ببرنامج تشجيع الصادرات، حيث أشار إلى أن صادرات الصناعات الغذائيةالمصرية بلغت 2.8 مليار دولارفي عام 2018 ، حيث تمثل 13% من إجمالي الصادرات المصريةغير البترولية، وتعتبر ثالث أكبرالقطاعات التصديرية غيرالبترولية، ويبلغ عدد المنشآتالصناعية الرسمية العاملة فيقطاع الصناعات الغذائية حوالي8000 منشأة، ويصل عدد العمالةالمباشرة وغير المباشرة حوالي7 ملايين عامل، بحجم أعماليصل لحوالي 22.5 مليار دولار، وحجم الاستثمارات يبلغ نحو 500 مليار جنيه. وتمت الإشارة إلى أن عدد الشركات أعضاءالمجلس التصديري للصناعاتالغذائية حوالي 400 شركة تمثلصادراتها 90% من إجماليالصادرات الغذائية المصرية.

وحول رؤية المجلس فيما يتعلق ببرنامج تشجيع الصادرات الغذائية، أوضح رئيس المجلس التصديريللصناعات الغذائية، أن هناك تصوراً لدفع الأنشطة التسويقيةمن خلال المساندة في المشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة، وإيفاد بعثات تجارية لبعضالدول المستهدفة ومنها الدولالافريقية، مع استقدام بعثاتمستوردين إلى مصر لعقداجتماعات ثنائية مع الشركاتالمصرية، ومساندة حملاتتسويقية للترويج للعلاماتالتجارية للشركات بالدولالمستهدفة، مع إقامة حملاتإعلانية لقطاعات سلعية غذائيةمختارة في دول محددة بهدفالدعاية والترويج أو الرد علىالشائعات.

وأضاف أن رؤية المجلس تتضمن أيضاً ضرورة إزالة العوائق التصديرية والتدخل القوى من الحكومة المصرية لدعم الصادرات الغذائية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وفي ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما عرضوه بشأن الأراضي الصناعية، مؤكداً أن هناك مجمعات صناعية جاهزة في المدن الجديدة، لافتاً إلى استعداد الحكومة في الوقت ذاته لتوفير الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية، وسنوفر ذلك بتيسيرات كثيرة بما يشجع هذا القطاع.