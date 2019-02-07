كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - تعليم البحيرة : تسليم "التابلت" لطلاب أولى ثانوي 13 فبراير

أعلن محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن توفير أجهزة التابلت 13 فبراير الجاري بجميع الإدارات التعليمية، على أن يجرى توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي اليوم نفسه.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة، اليوم، مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم، للتأكيد على الانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستقبال الفصل الدراسي الثاني، والاشتراطات الخاصة بالتعاقدات، التي جرى الإعلان عنها لسد العجز في المواد والتخصصات بالمدارس.