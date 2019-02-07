كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - ضبط 5 متهمين وأسلحة ومخدرات وتنفيذ 10 أحكام جنائية في حملة بأكتوبر

واصلت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة، حملاتها المكبرة لضبط الخارجين على القانون، ومكافحة الجريمة بشتى صورها، بتكثيف الوجود الأمني ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المسجلين جنائيا والعناصر الخطرة من محرزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية.

ونجحت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الأخيرة تحت إشراف العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، في ضبط العديد من القضايا والمتهمين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، ففي مجال المخدرات تم ضبط 450 جرام حشيش، و1.6 كيلو إستروكس.

وفي مجال الأسلحة النا0رية، تم ضبط 4 أفرد خرطوش محلية الصنع عيار 12مم، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 80 حكما قضائيا، بيانهم 10 أحكام جنائية– و12 حكما مستأنفا– 39 حكما جزئيا– و16 حكم غرامة – 3 أحكام مخالفة – 550 جنيها.

كما تمكن الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، من ضبط وإحضار 5 متهمين.

تحررت المحاضر اللازمة بتلك الوقائع والمخالفات، وأحيلت للنيابات المختصة لتولي التحقيق.