كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - التضامن : معرض للأسر المنتجة في العيد القومى لمحافظة الدقهلية

كتب - محمود عبد العال

يختتم اليوم انشطة المعرض الشامل الذى تنظمه مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية على هامش احتفالات محافظه الدقهليه بالعيد القومى معرضا على مساحه 600م2 داخل الصاله المغطاه باستاد المنصوره الرياضى.

ضم المعرض 50 منتجاً من جمعية أهليه و15 أسره منتجه و15 نادى نسائى و11مشروع مرأه ريفيه و2مركز تكوين مهنى بالإضافة الى عدد من جمعيات رعاية ذوى القدرات الخاصة حيث تنوعت المعروضات بين المنتجات والمشغولات اليدويه والفنيه والاغديه ومنتجات الالبان والعسل الطبيعى واضافة الى تشكيلية رائعة من الملابس والمفروشات والاكسسوارات والتصميمات المختلفة من الاثاثات اضافة الى تشكيلة متميزة من السجاد بانواعه والكليم حيث تميزت المعروضات بجودة الخامات والتصميمات المبتكرة.

يشار الى ان المعرض قام بأفتتاحه الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، بحضور السيد عبد الفتاح، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية وعدد واسع من القيادات التنفيذية بالمحافظة.