كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلافات بأسيوط



أصيب شخصان بطلق ناري في مشاجرة بالأعيرة النارية لخلافات الجيرة بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط. كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق نار ووجود مصابين بقرية منقباد دائرة المركز. وبالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة وجرى السيطرة على الموقف. نجم عن المشاجرة إصابة شخصين وجرى نقلهما إلى مستشفى أسيوط العام وتحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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