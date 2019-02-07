كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - شيفرين ينهي التكهنات بشأن دوري السوبر الأوروبي

شيفرين

أنهى السلوفيني ألكسندر شيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، التكهنات بشأن إقامة "دوري السوبر الأوروبي".

وأوضح شيفيرين في مؤتمر صحفي أنه ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، لديهما موقف موحد معارض لـ "السوبر ليج".

وقال شيفيرين: "طالما بقينا نحن الاثنان على رأس منظمتينا، لن يكون هناك دوري سوبر أوروبي، هذا ليس وعدًا، هذا واقع".

وأضاف: "لإثبات ذلك، وقعنا مذكرة تفاهم مع رابطة الأندية الأوروبية والتي تستمر حتى عام 2024، هذه ليست سوى البداية".

وأوضح رئيس اليويفا: "كما كشفت وسائل الإعلام في نوفمبر، أن مجموعة من الأندية الأوروبية الكبرى تفكر في الانفصال".

وأكمل: "تحدثنا إلى بعضنا البعض واليوم، نحن متحدون مرة أخرى، أشكر أندريا على كل ما قام به على مدى الأشهر القليلة الماضية من أجل جمع الكرة الأوروبية مرة أخرى".

وواصل شيفيرين: "الأندية الكبرى، تأسر أجيالاً بأكملها، وتجعل كرة القدم شعبية، هذا يمنحكم الحقوق والامتيازات، ولكن هذا يعطيكم أيضًا مسؤوليات".

وتابع: "لو واصلتم مخططكم المزعوم، لخسرت أنديتكم مركزها في قلوب الناس، الشيء الوحيد العظيم الذي سيبقى عنكم سيكون ماضيكم، لا شيء آخر".

وأختتم: "من خلال احترام هرم كرة القدم، ومؤسساتنا الرياضية وتاريخنا، ومبدأ المسابقات المفتوحة للجميع، دون استثناء، ومن خلال احترام نظام الصعود والهبوط الذي يقع في صلب ثقافتنا الرياضية، تبقون أندية رائعة في أعين العالم، أعظم الأندية في التاريخ، إلى الأبد".

وكانت تسريبات "فوتبول ليكس"، قد أشارت الى أن نادي ريال مدريد كان يبحث مع أندية بارزة أخرى، إقامة دوري سوبر بمشاركة 16 فريقاً، ينطلق بدءا من عام 2021.