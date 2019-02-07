كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - رسمياً.. رئيس الاتحاد الإنجليزي نائباً جديداً للفيفا

رئيس الاتحاد الإنجليزي

أعلنت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عن فوز "جريج كلارك" رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتابعت الشبكة في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "كلارك" أصبح نائباً للفيفا خلفاً لـ"ديفيد جيل".

وكان "جيل" نائب رئيس الاتحاد الإنجليزي السابق قد عُين في منصب نائب الفيفا في الكونجرس الرسمي الذي أقيم في عام 2015.

بينما يعمل "كلارك" البالغ من العمر 61 عاماً، كرئيس للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم منذ الرابع من سبتمبر عام 2016.