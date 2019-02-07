كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - تظاهرة حاشدة للمعارضة الإيرانية فى باريس ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

تقيم الجالية الإيرانية من انصار المقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق تظاهرة ضخمة في 8 فبراير في باريس، احتجاجاً على انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في إيران والأعمال الإرهابية للنظام الإيراني في الأراضي الأوروبية ضد المعارضة.

لقد أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي في 8 يناير بإجماع الأعضاء، وحدة لوزارة المخابرات الإيرانية في قائمة الكيانات الإرهابية، باعتبارها المسؤولة عن مخطط إرهابي تم إحباطه في 30 يونيو 2018 في فيلبنت ضد تجمع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. الملالي الحاكمون في إيران قد قوضوا طموحات الثورة الكبيرة «الاستقلال والحرية والجمهورية» وفرضوا استبدادًا دينيًا على البلاد، بركوبهم موجة ثورة الشعب الإيراني ضد استبداد الشاه.

وعشية الذكرى الأربعين لسقوط نظام الشاه (فبراير 1979)، وفي الوقت الذي غرق نظام الملالي الحاكم في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية مستعصية، وبينما انتفض الشعب الإيراني في داخل البلاد للمطالبة بالحريات الأساسية، سيعبّر المتظاهرون عن دعمهم لتحقيق الحرية في إيران وللبديل الديمقراطي المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وسيتم دعم هذه المبادرة من قبل عدد من رؤساء البلديات في باريس وعدد كثير من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان ولجنة البرلمانيين لإيران ديمقراطية في الجمعية الوطنية.

الجمعة 8 فبراير 2019

التجمع

ساحة دانفر روشرو

الساعة 1400

المسيرة نحو ساحة انفاليد

نهاية التظاهرة الساعة 1800

من جانب اللجنة الفرنسية لإيران ديمقراطية

دومينيك لوفور