كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - البورصة تختتم تعاملات الأسبوع بأرباح بـ4.3 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات اليوم الخميس آخر تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 4.3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 817.415 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين المصريين.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.09%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14753 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.51%، وارتفع إلى مستوى 2375 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 1.47%، وصعد إلى مستوى 692 نقطة، فيما هبط مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.36% مسجلًا 1751.5 نقطة.

وتباينت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات أمس الأربعاء، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 813.127 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين العرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.23%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14766.5 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.28%، وارتفع إلى مستوى 2363 نقطة.