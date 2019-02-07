كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - صورة - مي عمر تنضم لحملة مناهضة ختان الإناث

شاركت الفنانة مي عمر صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها تحمل كلمة لا وتبرزها، معلنة انضمامها لحملة مناهضة ختان الإناث.

وعلقت مي عمر على صورتها قائلة: «في مصر، 87.2% من الستات ضحايا للختان.. ودي تعتبر من أعلى النسب في العالم.. النهاردة اليوم العالمي ضد ختان الإناث.. كلنا لازم نقول لا لختان الإناث، عشان نحمي حقوق وكرامة الأجيال اللّي جاية في كلّ عيلة.. #لا_لختان_الإناث».

وعلى جانب آخر، تشارك مي عمر للمرة الثالثة في عمل من إخراج زوجها المخرج محمد سامي وهو مسلسل "ولد الغلابة" أمام النجم أحمد السقا، والذي سيخوض من خلاله ماراثون الدراما الرمضاني المقبل.

