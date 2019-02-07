كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - التدوير سلاح لاسارتي لتجنب زيادة الإصابات في الأهلي

لاسارتي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي على استخدام سياسة التدوير في اختيارات اللاعبين خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تجنب تعرض اللاعبين لمزيد من الإصابات خاصة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الحالية.

وكان الأهلي قد خاض مباراة إنبي أمس الأول الثلاثاء وحسمها لصالحه بهدفين مقابل هدف وحيد، في الوقت الذي يستعد لمواجهة حرس الحدود غد الجمعة قبل السفر إلى تنزانيا مساء بعد غدٍ السبت لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبات من المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي غدا أمام حرس الحدود بعض التغييرات بسبب سياسة التدوير التي يسعى لاسارتي للاعتماد عليها.