كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - عاجل.. فرنسا تستدعى سفيرها فى إيطاليا بعد ازمة لقاءات "السترات الصفر"

قالت فرنسا إنها قررت استدعاء سفيرها في إيطاليا بغرض إجراء محادثات.

وتصاعدت حدّة الخلافات بين فرنسا وإيطاليا في الآونة الأخيرة على خلفية الاتهامات المتبادلة التي أطلقها المسؤولون بشأن الهجرة غير الشرعية واستغلال أفريقيا.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية استدعت الشهر الماضي سفيرة إيطاليا بعد أن اتهم لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالي أيضا باريس بترسيخ الفقر في أفريقيا والتسبب في تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا.

وحذرت فرنسا مؤخرا نائب رئيس الوزراء الايطالى لويجى دي مايو من التدخل في سياسة البلاد بعد ان التقى بمتظاهرين فرنسيين من حركة "السترات الصفراء".

دي مايو، الذي يتزعم حزب حركة "5-نجوم" الشعبوي المناهض للمؤسسات، قال سابقا إنه توقف أثناء رحلة طيران في فرنسا والتقى مع كريستوف شيلونكون زعيم حركة السترات الصفراء والمرشحين على قائمة الحركة الشعبية في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في شهر مايو أيار.