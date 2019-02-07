كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - نادين نجيم ترقص بلدي في عيد ميلادها - فيديو

احتفل فريق عمل مسلسل خمسة ونص بعيد ميلاد بطلته نادين نجيم بطريقة خاصة، وهو ما جعلها تقوم بنشر فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، وهي ترقص خلال هذه الاحتفالية.

وظهرت " نادين نجيم " في الفيديو وهي ترقص على أنغام المزمار البلدي.

مسلسل "خمسة ونص" من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار، تأليف إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر، ومن المقرر عرضه في رمضان 2019.



