كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - بالأسماء.. مصرع وإصابة 22 فى حادث تصادم أتوبيسين بطريق شرم الشيح

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرين، فى حادث تصادم أتوبيسين بطريق شرم الشيخ أرقام "817" التابع لإحدى شركات السياحة، وأتوبيس رحلات رقم"4862".

والمصابون هم: وهاب أحمد محمد "العراق"، شمس على "طفلة" عراق، شيماء أحمد محمد 35 سنة "عراق"، فضيلة حوافقى قرمش 60 سنة "عراق"، نورا فاروق حسن 40 سنة "عراق"، رزان سيف 5 سنوات "العراق"، شمس عبد الحميد 4 سنوات "مصر"، أحمد محمد فيصل 3 سنوات "مصرى" ، احمد محمد حامد 35 سنة "سائق" مصرى، إيمى أحمد محمد حامد 7 سنوات "مصرية"، محمد إبراهيم على 45 سنة "مصرى"، سجا علوان "عراق"، أيتن أحمد محمد حامد 6 سنوات "مصرية، ومحمد إبراهيم على 42 سنة "مصرى"، وأشرف جمال الدين عبد الله 54 سنة "سائق" مصرى، فريدة بدر الإمام 33 سنة "مصرية"، لمياء مهنى عبد العال 30 سنة مصرية، فريدة محمد حميدة 8 سنوات "مصرية"، محمد حميدة يونس 42 سنة "مصرى" .

وتوفى كل من: "ياسين محمد حميدة 6 سنوات"مصرى"، وسام وهاب احمد 4سنوات "عراق" ، أميرة بدر الإمام 30 سنة "مصرية".

وكان وقع منذ قليل، تصادم أتوبيسين رحلات على بعد 20 كيلو من طور سيناء اتجاه شرم الشيخ، وعلى الفور انتقلت 20 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.