كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - طلب إحاطة لوزير المالية - لاعبى الكرة محترفين تهرب ضريبى

تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب احاطة موجه إلى وزير المالية، الدكتور محمد معيط حول تهرب بعض لاعبي كرة القدم من دفع الضرائب.

وأشار إلى أن بيزنس كرة القدم أصبح يصب في "جيوب اللاعبين" فقط دون أن تحصل الدولة على مستحقاتها نتيجة تحايل بعض الأندية المصرية ولاعبي كرة القدم على الدولة في دفع الضرائب، وهو ما يعد إهدارا للمال العام ولا يجوز السكوت عليه.

وأضاف متولي أن التهرب الضريبى يحرم الشعب المصري من الحصول على حقوقه، حيث إن الموازنة العامة للدولة تخسر أموالا طائلة بسبب عدم تحصيل هذه الضرائب، مشيرا إلى أن الدوري المصري الممتاز يعد أغلى دوري في أفريقيا، حيث ترتفع قيمته حاليًا إلى 143.87 مليون جنيه إسترليني.

وطالب النائب بمراجعة عقود اللاعبين والتأكد من القيمة الحقيقية المذكورة في العقود، وتلك التي يتم تقديمها لاتحاد الكرة ومطابقة الأرقام، وذلك حتى يتسنى للدولة الحصول على حقها في نسبة الضرائب المفروضة لمواجهة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تشديد العقوبات للحد من هذا التلاعب.