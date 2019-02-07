كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - رئاسة الأركان الفرنسية: غارة على المتطرفيين شرقي تشاد

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، الأربعاء، أن طائرات حربية فرنسية شنت من جديد ضربات شمال شرقي تشاد استهدفت رتل آليات تحمل أسلحة ثقيلة قادم من ليبيا، وكان قد استهدفه الفرنسيون والتشاديون الأحد الماضي.

وأوضحت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان أن "السلطات التشادية والفرنسية قررت (شن) ضربات جديدة، نفذتها طائرات من طراز ميراج 2000 في 5 و6 شباط/فبراير"، مشيرة إلى أن الضربة التي نفذتها "طائرات ميراج 2000 التي انطلقت من قاعدة نجامينا، بدعم طائرة ريبر من دون طيار، أتاحت في المجمل وضع حوالي 20 آلية خارج نطاق القتال".

يذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زار تشاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وشدد على الدعم الفرنسي للقوات الإفريقية وسط قلق دولي متنام حول الفوضى في ليبيا.

كما التقى ماكرون قوات فرنسية متمركزة في منطقة الساحل ضمن عملية "بارخان"، أكبر عملية عسكرية خارجية لبلاده.