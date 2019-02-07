كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - بالصور..6 نصائح للتخلص من دهون الفخذ

تعانى بعض السيدات من تراكم الدهون بالفخذين، مما يسبب الإحراج خاصة مع ارتداء البنطلون، وللتخلص من هذه المشكلة، يجب اتباع رجيملإنقاص الوزن مع بعض النصائح التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " vixendaily".

نصائح للتخلص من دهون الفخذ:

- الإكثار من شرب الماء

تجنب شرب المشروبات المحلاة بالسكر، وكذلك المشروبات الغازية، لأنها تزيد من السعرات الحرارية، لذلك يفضل استبدالها بالماء، للشعور بالشبع وحرق الدهون وبناء العضلات.

- تدوين الوجبات الغذائية

يساعد تدوين الأطعمة اليومية، فى معرفة نسب الدهون والسعرات الحرارية التى حصل عليها الجسم طوال اليوم، والحرص على تناول الأطعمة الصحية، مثل الخضروات والفواكه، وأن تكون وجبات غذائية صحية صغيرة الحجم.

- ممارسة التمارين الرياضية

تساعد ممارسة التمارين الرياضية على حرق الدهون وبالتالى التخلص من الوزن الزائد بالجسم، بالإضافة إلى صعود السلالم بدلاً من استخدام المصاعد الكهربائية، وركوب الدراجات وممارسة رياضة المشى .

- النوم

الحصول على قسط كافى من النوم، والشعور بالراحة، يساعد على التخلص من الدهون الجسم.

- تناول وجبة الفطور

تعتبر وجبة الإفطار من أهم الوجبات الغذائية اليومية، التى يجب أن يحرص عليها الإنسان، لأنها تمد الجسم بالطاقة والحيوية، والشعور بالشبع.

- تذكر العوامل الوراثية

إذا اتبعت النصائح السابق ذكرها، ولم تجد نتيجة إيجابية، فتذكر إنه من الممكن أن يكون أحد أسباب ذلك هو العوامل الوراثية، التى لعبت دور فى تحديد شكل الجسم، وفى ذلك الوقت يجب الذهاب لإخصائى تغذية الذى يحدد لك النظام الغذائى المناسب لشكل الجسم.

