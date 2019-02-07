كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - محمد صوان رئيساً لمجلس إدارة "مركز شباب زهراء المعادي"

أصدر الدكتور أشرف صبحي،وزير الشباب والرياضة، بناء علي قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون 218 لسنة 2017،وعلي لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب الصادرة بالقرار رقم 26 لسنة 2018،قرار بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمركز شباب زهراء المعادي،بمحافظة القاهرة،لإدارة شئون المركز والدعوة لإنتخاب مجلس إدارة جديد في أول إجتماع جمعية عمومية كالتالي،محمد صوان ،رئيس،ومروة عزت مراد علي،نائب للرئيس،وجلال عفيفي السيد سعيد،أمين للصندوق،وأحمد سليم أحمد حسن،وسالي مصفي دنجل،ومني الششتاوي إبراهيم،أمنية محمد محمد عبد الرحيم،وإسراء محمد نعمان،أعضاء مجلس إدارة للمركز.

وقال الدكتور محمد صوان رئيس مجلس إدارة مركز شباب زهراء المعادي،إن مجلس إدارة المجلس الجديدة سيعمل بكل جهد خلال الفترة القادمة علي تطوير المركز ليصبح وجهة مشرفة لممارسي الرياضة في منطقة زهراء المعادي،مؤكداًُ،إن مركز شباب زهراء المعدي سيظهر بشكل مختلف ولن يكتفي فقط بالرياضة بل أيضاً سينظم فعاليات ثقافية وفنية لتخدمة كل فئات أسر المعادي.

يذكر أن محمد صوان حاصل علي ماجستير إدارة الأعمال من جامعه أسلسكا الفرنسية، و باحث فى ماجستير العلوم الانسانية و باحث دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعه عين شمس،وحالياً يشغل منصب أمين مساعد شئون العضوية بالأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن.