كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - طرق تنظيف اسفنجة البيوتي بلندر

الكثير من الفتيات في وقتنا الحالي يستخدمون اسفنجة البيوتي بلندر التي انتشرت وبسعر مأهولة بين الفتيات ونستخدمها في أغراض المكياج وربما لا نستطيع التخلي عنها.

ولكن الكثير من الفتيات لا يعلمون كيف يكون تنظيفها، والتي يتسبب لهم في العديد من المشاكل حتى بعض الفتيات يتركه اسفنجة البيوتي بلندر بدون ان ينظفوها مما تجعل لديهن الكثير من المشكلات أبرزها ظهور حب الشباب.

لذلك نرصد لكي طرق تنظيف اسفنجة البيوتي بلندر:

1- التعقيم:

يجب عليكي ان تقومي بتعقيم اسفنجة البيوتي بلندر فكل ما يجب عليكي فعله هو ان تضعي الإسفنجة في طبق مناسب للمايكرويف وضعي عليها كمية من المياه كافيه لتغطيتها وضعيها بالفرن الكهربائي وراقبيها. اتركيها لفترة من الوقت، ولكن احرصي إذا بدأت في الانتفاخ أو تصاعدت الأبخرة بكثرة يجب أن تخرجيها على الفور.

2- التنظيف:

بعد الانتهاء من مرحلة التعقيم فيجب عليكي سيدتي هو إحضار الغسول الخاص بك أو أي صابون بمنزلك. ضعي كمية منه على البيوتي بلندر أسفل صنبور المياه وابدئي بفركها جيدًا حتى تتخلصي من بواقي المكياج. ولكن انتبهي! يجب ألا تخدشها أظافرك.