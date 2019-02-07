كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - تقرير: أكثر 10 شعوب يتناولون اللحوم فى العالم

رغم الإقبال الكبير لاستهلاك اللحوم فى مختلف دول العالم، إلا أن الأرقام الأخيرة ترصد تراجع النسب فيما يخص استهلاك اللحوم، فعلى سبيل المثال انخفضت الكمية التى يستهلكها سكان الولايات المتحدة من 124.8 كيلو جرام للشخص الواحد إلى 120.2.

على سبيل المثال ، في لوكسمبورج من 141.7 إلى 107.9 كيلو جرام، وفي نيوزيلندا تراجعت النسبة أيضا من 142.1 إلى 106.7، وفي الدنمارك التي كانت سابقاً أكبر مستهلكين للحوم في العالم، تراجع الإقبال وفق متوسط الأكل من 145.9 كيلو جرام إلى 95.2 فقط.

وفيما يلى نعرض أبرز 10 دول فى العالم تتناول اللحوم، وفق متوسط لأفرادها، حيث احتلت دولة الكويت المرتبة الثانية، على أن تواصل الولايات المتحدة تصدر القائمة رغم تراجع الإقبال على تناول اللحوم فيها.

المرتبة الأولى: الولايات المتحدة الأمريكية: 120 كيلو جرام سنويا.

المرتبة الثانية: الكويت: 119.2 كيلو جرام سنويا.

المرتبة الثالثة: استراليا: 111.5 كيلو جرام سنويا.

المرتبة الرابعة: باهاما: 109.5 كيلو جرام سنويا

المرتبة الخامسة: لوكسمبورج: 107.9 كيلو جرام سنويا

المرتبة السادسة: نيوزلاندا: 106.4 كيلو جرام سنويا.

المرتبة السابعة: النمسا: 102 كيلو جرام سنويا.

المرتبعة الثامنة: لولينيزيا فى فرنسا: 101.9 كيلو جرام سنويا.

المرتبة التاسعة: برمودا البريطانية: 101.7 كيلو جرام سنويا.

المرتبة العاشرة: الارجنتين: 98.3 كيلو جرام سنويا