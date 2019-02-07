"رنا" ترفع دعوى نفقة: "جوزي تخلى عني بسبب المكرونة البشاميل"

"أقرب طريق لقلب الرجل معدته"، بهذه العبارة عبرت "رنا.س"، صاحبة الـ26 عامًا عن مآساتها مع زوجها "محمود.ن"، صاحب الـ30 عامًا، الذي قرر التخلي عنها بسبب حبه الشديد للطعام الذي يعتبره أهم شيء بحياته.

وقفت الزوجة أمام محكمة الأسرة بالكيت كات، تروي قصتها مع زوجها الذي تخلى عنها بعد زواجِ لم يستمر سوى 4 أشهر، وذكرت: "زوجي بيحب الأكل جدًا لدرجة غريبة، بياكل طول الوقت، حتى زاد وزنه بطريقة كبيرة".

"كسر فرحتي"، بتلك العبارة تابعت رنا قائلةً: "مبيقدرش تعبي ووقفتي في المطبخ علشان أعمله الأكل اللي بيحبه، مبيعجبوش العجب زي ما بيقولوا، ديمًا بيتعمد ينتقدني قدام أهله، وبيقولي مبتعرفيش تطلعي الأكل زي أمي".

حاولت الزوجة إرضاء زوجها بشتى الطرق حتى تحسنت طريقتها في إعداد الطعام، وذكرت: "بقيت بتعلم أكتر وأكلم والدته تقولي على الوصفات بالظبط علشان احاول أعمل الأكل زي ما هو عايز، وقدرت بعد فترة أنجح في ده".

"المكرونة البشاميل" السبب وراء افتعال الزوج المشكلات مع زوجته مرارًا وتكرارًا، وذكرت: "قدرت أعمل كل الأكل زي ما هو عايز ما عدا البشاميل، لحد ما في يوم زعقلي وضربني وقالي مش هتتغيري ابدًا".

تفاجأت الزوجة بعد أيامِ عدة بقيام الزوج بطلاقها غيابيًا، معللًا عدم قدرتها على تلبية رغباته واحتياجاته، وهو الأمر الذي استدعى مثولها أمام المحكمة، ورفع دعوى نفقة.

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