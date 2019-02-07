أوضح الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم إنفاق الزوجة على بيتها وأولادها في وجود زوجها، قائلا: «كتر خيرها وسيكون في ميزان حسانتها». وأكد لأحد المتابعين عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الزوجة غير ملزمة بالإنفاق في هذه الحالة، وإنما يكون برغبة منها في المشاركة ومساعدة الزوج. ​

كانت هذه تفاصيل خبر «الإفتاء»: الزوجة غير ملزمة بالإنفاق في وجود الزوج.. «كتر خير اللي تساعد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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