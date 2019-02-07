خطوات بسيطة لتحصلي على رائحة جذابة لشعرك

تهتم الكثير من السيدات بشعرهنّ ورائحته، وهنا إليكِ مجموعة من النصائح للحصول على رائحة شعر جميلة:

* احرصي على غسل شعركِ بانتظام، فالشعر المتّسخ لن تكون رائحته طيبة مهما وضعتِ عليه من عطور، ما لم تقومي بغسله، لذا حافظي على غسل شعركِ من وقتٍ لآخر، على أن تكون الأوقات التي تغسلين فيها شعركِ متقاربة.

* اختاري شامبو ومرطبًا للشعر جيدًا، ويفضل تلك التي تحتوي على عطور الشعر، وهي مختلفة وذات روائح متعددة.

* استخدمي لتعطير شعركِ الروائح المستخرجة من الفواكه، أو التي تكون برائحة الفواكه، وذلك لأنها تعلق في الشعر لمدة طويلة من الوقت.

* اهتمي باستخدام زيوت الياسمين أو زيوت الزهور.

* يمكنكِ أن تستخدمي شامبويات الأطفال عند غسيل شعركِ ، إذ إنه سوف يخلّصكِ من رائحة الشعر غير المرغوب فيها، وسوف يحسن من رائحة شعركِ ويجعلها جميلة ومقبولة.

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