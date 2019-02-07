محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:
احتفلت الممثلة التركية هازال كايا، الشهيرة بنهال في "العشق الممنوع"، بزفافها على الممثل والمخرج التركي على أطاي، مساء أمس الأربعاء، في فندق "فيرمونت كوازار اسطنبول"، في تركيا.
وظهرت العروس بإطلالتين، إذ طلت في المراسم الرسمية بفستان ضيق باللون الأبيض، من الساتان بتصميم كلاكسيكي، وأكمام أوف شولدر من الشيفون، وزين النصف العلوي للفستان بخطوط عريضة على هيئة "كسرات"، أضاف الإكستنشن الطويل مع الطرحة الطويلة من التول، إطلالة ملوكية أنيقة.
وأكملت الإطلالة بـ"شابوه" من التول، باللون الأبيض، ومكياج ناعم وبسيط.
بينما أطلت في حفل الاستقبال، بفستان ضيق قصير، بفتحة صدر كبيرة، وأكمام أوف شولدر، مزينة بالشراشيب من الأكمام والصدر بنفس درجة الفستان، وشراشيب باللون الأحمر عند نهاية الفستان.
كانت هذه تفاصيل خبر الصور - هازال كايا تتألق في حفل زفافها بفستان أبيض أنيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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