بالصور.. مواصفات "خرافية" لأكبر جناح بسفينة سياحية في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

خطفت صور من داخل أكبر جناح في العالم لسفينة سياحية، الأنظار، بسبب مساحته الكبيرة ومواصفاته غير المسبوقة، حسب موقع "سكاي نيوز".

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الجناح، الذي قد يكون الأفخم على المستوى العالمي، يضم غرفة نوم كبيرة وغرف ضيوف وغرفة طعام وغرفة معيشة، إلى جانب حمامات ومنتجع صحي.

وتبلغ مساحة الجناح الكاملة أكثر من 400 متر مربع، وهي مساحة تعادل منزلا كبيرا مكونا من ثلاث غرف نوم.

وأوضح المصدر أن السرير بمفرده داخل الجناح يكلف ما يقارب سعر شراء منزل بقيمة 200 ألف دولار.

ويستفيد كل ضيوف الجناح من خدم خاص تحت تصرفهم، إضافة إلى سيارة فخمة لنقلهم إلى الميناء والوجهات الأخرى.

وجرى توظيف حرفيين كبار لتصميم الجناح، حيث استغرق الأمر أكثر من 18 شهرا.

ولا شك أنكم تتساءلون على متن أي سفينة يتواجد جناح بكل هذه التفاصيل؟

وقالت "ميرور" إن الجناح المسمى "ريجنت"، يتواجد بسفينة "سيفين سيز سبليندور"، التابعة لشركة "ريجنت سيفن سيز سبليندور" الأميركية.

وتابعت "مبيت شخصين لليلة واحدة داخل جناح ريجنت سيكلف أكثر من 11 ألف دولار".

ووفقا للشركة، فإن الجناح سيجري تدشينه عام 2020، مشيرة إلى أن كل حجوزات أولى الرحلات جرى بيعها في وقت قياسي.