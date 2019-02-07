هل يمنحك التدخين الدفء في هذه الأجواء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عريشة: من الشائع لدى كثير من المدخنين أن تدخين السجائر في الشتاء يمنحهم الدفء، خاصة مع برودة الجو وسقوط الأمطار، وقد يسبب التدخين تزايد المشكلات صحية الناتجة عنه في الشتاء.. فما حقيقة ذلك؟ لمتابعة باقى الموضوع من هنا.

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