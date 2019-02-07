كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 02:30 مساءً - سر تمسك إنتر ميلان بضم نجم برشلونة

إنتر ميلان

كشف تقرير صحفي، سر تمسك إنتر ميلان الإيطالي، بضم نجم برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن إنتر ميلان حدد عدة شروط لاختيار لاعب وسط يتم التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، منها أن يكون لاعبا دوليا، ومعتادا على الانتصارات، بجانب قدرته على قيادة النيراتزوري، ليتم الاستقرار على إيفان راكيتيتش، نجم البارسا.

وأضاف أن إنتر ميلان سيحاول استغلال تأجيل برشلونة، لتجديد عقد راكيتيتش، الذي ينتهي في 2021، وبه شرط جزائي تصل قيمته إلى 125 مليون يورو.

ويسعى مسؤولو النيراتزوري لإقناع راكيتيتش أولا بالانتقال إلى الدوري الإيطالي، ثم الدخول في مفاوضات مع برشلونة بشأن إمكانية التعاقد مع اللاعب، خاصة أن النادي الكتالوني قد يتساهل في بيع الكرواتي بعد التعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس الهولندي.