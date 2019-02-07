كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 02:30 مساءً - حبس متهم 4 أيام فى اتهامه بسرقة شقة سكنية بمدينة بدر



أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس المتهم "م.ح" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شقة سكنية بمدينة بدر. ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة بدر، بلاغا من "محسن .ن" مقاول، يفيد بفور عودته من عمله تفاجئ بكسر باب شقته وسرقة مبلغ 5300من داخل الشقة، وبالمعاينة تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهم وهو "م.ح"عاطل، وبسؤاله اعترف بإرتكابه واقعة السرقة بأسلوب كسر الباب نظرا لمروره بضائقة مالية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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