كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 02:30 مساءً - مانشستر سيتي يطيح بتشيلسي من كأس الرابطة للسيدات

مانشستر سيتي

انتهى أمل تشيلسي، في الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية للسيدات، أمس الأربعاء، بعدما سجلت نيكيتا باريس، لاعبة منتخب إنجلترا، هدفين، لتساعد مانشستر سيتي على الفوز (2-0)، في الدور قبل النهائي.

وسيتعين على تشيلسي، بطل الدوري الممتاز، وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات، الانتظار حتى الموسم المقبل، لمحاولة الحصول على اللقب المحلي الوحيد الذي ينقصه.

وهيمن سيتي، الذي يأمل في الفوز بكأس الرابطة للمرة الثالثة، بعد 2014 و2016، على المباراة في الشوط الثاني، حيث سجلت باريس هدفا من ركلة جزاء، في الدقيقة 49، وزادت الغلة قبل تسع دقائق من النهاية.

وسيلعب سيتي مع الفائز من مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد، المقررة اليوم الخميس.

وسيقام النهائي في 23 فبراير شباط الجاري، قبل يوم من مواجهة فريق سيتي للرجال مع تشيلسي، في نهائي كأس الرابطة.