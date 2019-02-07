كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - جامعة بنها تناقش تطوير التعليم العالي بسفارة المعرفة

البشاير

بالتعاون مع سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية ببنها، عقدت جامعة بنها مؤتمراً دولياً بعنوان "تطوير التعليم العالي"، وذلك بحضور السادة وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية.

ونُقلت جلسات المؤتمر من داخل مقر سفارة المعرفة ببنها إلى باقي سفارات المعرفة العشرين والمنتشرة في جامعات مصر في المحافظات المختلفة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن الخطة والإطار الذي نسجته سفارات المعرفة من أجل المشاركة الفعّالة والتفاعل مع جميع القضايا التي تمس المجتمع المصري، لتكون مكتبة الإسكندرية قد أنشأت بذلك جسورًا من التواصل والترابط بينها وبين جميع أفراد المجتمع المصري بمختلف شرائحه.

جدير بالذكر أن سفارات المعرفة تُمكن الباحثين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمترددين على السفارة من الوصول لجميع قواعد البيانات العلمية المصرية والعربية والدولية التي تشارك فيها مكتبة الإسكندرية، وكذلك للاستفادة من المصادر المعلوماتية المرئية والمسموعة المتوفرة في صورة رقمية على خوادم المعلومات الموجودة بالمكتبة، فضلاً عن التواصل والمشاركة في المحاضرات والسيمينارات وورش العمل التي تُبث في الحال عبر شبكة الإنترنت الخاصة بمكتبة الاسكندرية التي يشارك فيها عدد كبير من العلماء المصريين والعرب والدوليين.