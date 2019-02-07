كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - مكتبة الإسكندرية تنظم معرض صور "ثقافتنا مستقبلنا"

البشاير

ينظم مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مشروع "إيمينا" بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة معرض صور بعنوان "ثقافتنا مستقبلنا: معرض التراث"، وذلك الساعة الثانية مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019، بمدخل قاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

يهدف المعرض إلى زيادة وعي الجمهور بالطرق الحديثة للتوثيق الأثري والتراثي، ويضم 12 لوحة مصممة للجمهور غير المتخصص والمتخصصين على حد سواء. ويتكون المعرض من عدة لوحات تدور حول الآثار والتراث الثقافي في مصر خلال الحقبة الفرعونية، اليونانية والرومانية، والقبطية والإسلامية.

ويضم المعرض أربعة لوحات حول العوامل الطبيعية التي تؤثر على المواقع التراثية والأثرية، إلى جانب لوحات تعرض أمثلة لعدد من مشروعات حماية وصيانة بعض المواقع الأثرية كمعابد النوبة والدير الأحمر. كما يتضمن المعرض لوحات تدور حول استخدام صور الأقمار الصناعية في التعرف على الموقع التراثية والأثرية في إطار الأنشطة التدريبية الخاصة بمشروع الإيمينا.

المعرض مفتوح للجمهور ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019.