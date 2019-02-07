كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - اليابان تسمح للبنات بإرتداء السروال في المدارس الإعدادية
قرّر المسئولون في مدينتين بمحيط العاصمة اليابانية طوكيو السماح للفتيات في جميع المدارس الإعدادية باختيار السراويل كزي مدرسي اعتبارًا من أبريل المقبل.
وقال المسؤولون في مدينة سيتاجايا بالعاصمة إنهم سيمنحون الطالبات حرية الاختيار خلال العام الأول لهم في جميع مدارسها الإعدادية، وتضم المدينة 29 مدرسة إعدادية.
وقال عمدة مدينة ناكانو في طوكيو إن القرار اتخذ بناء على رغبة غالبية الطالبات في السماح لهن بارتداء البنطال.
وتأمل المدارس، وفقا لصحيفة (جابان تايمز) اليابانية على الإنترنت، من خلال هذه الخطوة في منح البنات حرية الاختيار بين ارتداء التنورة والسروال.
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