كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - جريمة قتل تهز القاهرة - منع الاكل عن بنته حتى فارقت الحياة

مأساة أخلاقية مروعة، انتهت بالموت، اهتز على وقعها سكان حي السلام، شرقي العاصمة المصرية القاهرة، ارتكبها أب مصري بحق ابنته.

إن أبا تجرد من كل أخلاقه ومشاعره، وعذب طفلته حتى الموت، بعدما قيد يدها وقدمها وتركها دون طعام لمدة أسبوع، إلى أن فارقت الحياة.

وبدأت القصة، حين تلقى قسم شرطة السلام، بلاغا بوفاة طفلة داخل شقة والدها. وبعد انتقال العناصر الأمنية إلى مكان الحادث، تبين وجود آثار التعذيب والعنف على مناطق متفرقة من جسدها.

واعترفت زوجة المتهم بما أقدم عليه أب الطفلة، قائلة "كان يطفئ السجائر في جسدها ويعنفها بالضرب بحجة تربيتها وتحسين سلوكها".

وتابعت "بالرغم من أنني لست أم الطفلة، لكنني كنت أطالبه بالتوقف عن ضربها، كان دائما يرفض، مما جعلني أغادر المنزل قبل أسبوع على وفاة البنت".

وقامت الشرطة بضبط أب الطفلة، وأحالته إلى النيابة العامة من أجل مباشرة التحقيق معه.